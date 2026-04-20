Durante una puntata di 'Maracanà', Carlo Pellegatti ha commentato il lavoro di Allegri e Tare nel Milan di questa stagione. Ha affermato che l'allenatore non fa divertire, ma ha 18 squadre alle spalle e non utilizza gli attaccanti come principale punto di forza. La discussione si è concentrata sulle scelte tecniche e sulle dinamiche della squadra in questa fase del campionato.

Nella giornata di oggi, il giornalista Carlo Pellegatti è stato ospite durante 'Maracanà' in onda su 'TMW Radio'. Argomento dell'intervista, ovviamente, il Milan con un focus sul lavoro di Massimiliano Allegri e Igli Tare. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni integrali. "Allegri poteva fare di più oppure non gioca bene perché i giocatori sono scarsi o fa giocare male lui i bravi? E' questo il tema oggi, è Massimiliano Allegri. Io la penso così: nel 2026 ci siamo divertiti col gioco del Milan? No. C'è da capire se il Milan ha avuto gloria perché ha giocato senza attaccanti e magari Allegri non sa allenare gli attaccanti, ma quando c'è Leao sulla fascia che punta l'uomo e magari incespica, è proprio la condizione dei giocatori a fare la differenza.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, parla Pellegatti: “Allegri non diverte ma ha 18 squadre dietro senza giocare con gli attaccanti”

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