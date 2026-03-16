Il Milan si prepara alla finestra di calciomercato estivo, sapendo che senza acquisti significativi potrebbe affrontare problemi nella prossima stagione. I rossoneri sono alla ricerca di rinforzi importanti per rinvigorire la rosa e migliorare le proprie prestazioni. La squadra aspetta di conoscere le mosse che verranno fatte per affrontare al meglio il ritorno in competizioni ufficiali.

La partita contro la Lazio lancia un segnale importante alla dirigenza rossonera: questo Milan che sta facendo il massimo in campionato non può competere davvero per lo Scudetto, tra l'altro contro un Inter che sta anche sbagliando di recente lasciando spiragli non sfruttati dai rossoneri. E in questa stagione il Milan ha dovuto affrontare di fatto una sola competizione, cosa che sarà ben diversa il prossimo anno. La squadra di Allegri deve lottare fino alla fine per conquistare il posto nella prossima edizione della Champions League, ma una coppa europea sembrerebbe quasi scontata già ora: per il Diavolo a meno di disastri il prossimo anno ci saranno tre competizioni e non solo una. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, occhio al calciomercato: senza colpi pesanti e importanti c’è il rischio tracollo

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