Uno studio australiano ha analizzato come il tipo di dieta possa influenzare i segnali di invecchiamento biologico. I ricercatori hanno esaminato vari indicatori legati allo stato di invecchiamento e correlato questi dati alle abitudini alimentari di un campione di adulti. I risultati mostrano che alcune scelte alimentari sono associate a un invecchiamento più rapido, mentre altre sembrano rallentarlo. Lo studio si concentra su marcatori biologici e non su aspetti soggettivi o clinici diretti.

“Dimmi come mangi e ti dirò come invecchierai”. È un po’ questo il senso delle conclusioni alle quali sono arrivati alcuni ricercatori australiani, che hanno analizzato l’impatto del tipo di dieta sui fattori che indicano lo stato di invecchiamento biologico. Ciò che ha sorpreso ancor di più gli esperti, però, è che bastano 4 settimane per individuare i cambiamenti. Lo studio su dieta e invecchiamento. Da tempo ci si interroga su quali siano gli elementi che condizionano maggiormente l’ età biologica di uomini e donne. La longevity ha assunto centralità, infatti, nel dibattito che mette a confronto le opinioni e le indicazioni degli esperti, che siano medici o professionisti della nutrizione. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Dieta, come influisce sull’invecchiamento biologico. Lo studio australiano

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7 Longevity Habits That Reversed My Biological Age (No Extreme Diets or Workouts)

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