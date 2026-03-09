Lo stress dei genitori influisce sull’obesità infantile | lo studio di Yale

Negli ultimi anni, l'obesità tra bambini e adolescenti è cresciuta in maniera significativa. Secondo i dati del 2024 dei Centers for Disease Control and Prevention (CDC) negli Stati Uniti, circa uno su cinque giovani rientra nella definizione clinica di obesità. Nonostante numerosi sforzi per promuovere un'alimentazione sana e uno stile di vita attivo, prevenire l'obesità nei bambini si è rivelato un compito complesso. Oggi, un nuovo studio della Yale School of Medicine suggerisce un approccio aggiuntivo che finora è stato sottovalutato: ridurre lo stress dei genitori. La psicologa Rajita Sinha e il suo team hanno scoperto che la gestione dello stress genitoriale può avere un impatto diretto sul rischio di obesità nei bambini piccoli.