Uno studio condotto a New York rivela che le condizioni sociali e ambientali dei quartieri in cui si vive influiscono sull’invecchiamento biologico. I ricercatori hanno analizzato come fattori esterni, oltre a quelli personali come genetica e abitudini, possano contribuire a determinare la velocità con cui il corpo invecchia. I risultati mostrano una correlazione tra l’ambiente urbano e i processi di invecchiamento, evidenziando un impatto diretto di questi aspetti sulla salute.

N on solo fattori individuali come genetica e abitudini quotidiane: anche il quartiere in cui si vive può incidere sulla velocità con cui l’organismo invecchia. Lo evidenzia uno studio della New York University School of Global Public Health. La ricerca ha dimostrato che le persone residenti in quartieri con minori opportunità educative, ambientali ed economiche invecchiamo più velocemente. Longevità: perché invecchiare bene si decide prima della nascita. guarda le foto Lo studio e il ruolo dei “quartieri a bassa opportunità”. I ricercatori hanno esaminato i dati di 1.215 adulti negli Stati Uniti, incrociando indicatori ambientali e socioeconomici dei luoghi di residenza.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Secondo uno studio di New York le condizioni sociali e ambientali dei quartieri influenzano direttamente l’invecchiamento biologico

Notizie correlate

Le cerchie sociali negative accelerano l’invecchiamento di 9 mesi secondo la rivista scientifica PNASLe persone tossiche non solo ci rendono infelici e ci complicano la vita: ma ci fanno anche invecchiare prima.

I PFAS possono accelerare l’invecchiamento: lo studio sulle sostanze che alterano l’orologio biologicoUn nuovo studio pubblicato su Frontiers in Aging collega alcuni PFAS a un invecchiamento biologico accelerato, soprattutto negli uomini di mezza età.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Giornata della Terra 2026, quanto inquina l'AI: i dati; Issey Miyake inaugura un imponente flagship store a New York; AI Overview di Google sbaglia 1 risposta su 10: l’analisi di New York Times e Oumi; Spuntini notturni e stress: l’intestino paga fino a 2,5 volte di più.

Secondo uno studio la depressione da fine gioco esiste ed è causata specialmente dai GDRUno studio conferma la depressione da fine gioco: un senso di vuoto dopo titoli molto immersivi. I GDR risultano i più coinvolti, seguiti da esperienze intense come i soulslike. NOTIZIA di Stefano ... multiplayer.it

L’uso moderato di cannabis è associato a memoria e volumi cerebrali migliori, secondo uno studioUn team di ricerca americano ha determinato che l’uso moderato di cannabis è associato a funzioni cognitive migliori e volumi superiori di specifiche aree cerebrali. Gli effetti neurocognitivi sono ... fanpage.it

Uns storia che ha commosso tutto il mondo scientifico (ma non solo) e che verrà illustrata anche a New York. Ecco il racconto - facebook.com facebook

Successo a New York per Ignazio Chessa e Fabio Loi x.com