Diego Abatantuono vende la megavilla in Toscana da porcile a casa di pregio sulle colline | quanto è grande e quanto costa

Da open.online 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

L’attore ha messo in vendita la sua villa in Toscana, che in passato era stata un porcile. La proprietà si trova sulle colline e ha una superficie di circa 700 metri quadrati. La casa è stata ristrutturata e trasformata in una residenza di pregio. Il prezzo richiesto non è stato reso pubblico. La vendita segue più di vent’anni di proprietà dell’attore in quella zona, dove ha vissuto in modo riservato.

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Dopo più di vent’anni trascorsi a coltivare uno dei rifugi più riservati della sua vita privata, Diego Abatantuono ha deciso di dire addio al suo angolo toscano. La residenza che possiede a Mutigliano, sulle colline a nord di Lucca, è stata affidata all’agenzia Essegi Immobiliare, che però mantiene il riserbo assoluto sulla trattativa e non conferma nulla sull’identità del venditore. La notizia viene raccontata dal Tirreno in un pezzo firmato da Gianni Parrini, dopo che la voce ormai in città si è sparsa rapidamente. Quanto costa la villa di Abatantuono sulle colline di Lucca. Il prezzo richiesto, secondo l’annuncio pubblicato online e ripreso dal Tirreno, è di 1,9 milioni. 🔗 Leggi su Open.online

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