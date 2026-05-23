Diego Abatantuono vende la megavilla in Toscana da porcile a casa di pregio sulle colline | quanto è grande e quanto costa

L’attore ha messo in vendita la sua villa in Toscana, che in passato era stata un porcile. La proprietà si trova sulle colline e ha una superficie di circa 700 metri quadrati. La casa è stata ristrutturata e trasformata in una residenza di pregio. Il prezzo richiesto non è stato reso pubblico. La vendita segue più di vent’anni di proprietà dell’attore in quella zona, dove ha vissuto in modo riservato.

Dopo più di vent’anni trascorsi a coltivare uno dei rifugi più riservati della sua vita privata, Diego Abatantuono ha deciso di dire addio al suo angolo toscano. La residenza che possiede a Mutigliano, sulle colline a nord di Lucca, è stata affidata all’agenzia Essegi Immobiliare, che però mantiene il riserbo assoluto sulla trattativa e non conferma nulla sull’identità del venditore. La notizia viene raccontata dal Tirreno in un pezzo firmato da Gianni Parrini, dopo che la voce ormai in città si è sparsa rapidamente. Quanto costa la villa di Abatantuono sulle colline di Lucca. Il prezzo richiesto, secondo l’annuncio pubblicato online e ripreso dal Tirreno, è di 1,9 milioni. 🔗 Leggi su Open.online

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Quanto costa mangiare da Cracco a Roma? Ecco quanto si spende per un maritozzo o un’insalata di puntarelleMangiare da Carlo Cracco nel suo nuovo ristorante a Roma è diventata una delle esperienze gastronomiche più discusse del momento: in tanti si...

America’s Cup tra Napoli e Cagliari, quanto vale la competizione e quanto costa assistereL’America’s Cup torna in Italia con un doppio asse che coinvolge Cagliari e Napoli.

questa sera, dalle 19 su milanday.it, un film con Diego Abatantuono e Vincenzo Salemme x.com

Dal Giambellino a Hollywood, i 70 anni eccezzziunali di Diego AbatantuonoMilano, 17 maggio 2025 – Ne ha fatta di strada il ragazzo del Giambellino, quartiere popolare nel quadrante sud-ovest di Milano, nato da papà calzolaio emigrato dalla Puglia e da mamma originaria di ... ilgiorno.it