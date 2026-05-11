Villa da sogno sul Lago di Como | in vendita una residenza di lusso con piscina a sfioro e vista panoramica

Una villa situata sul Lago di Como è stata messa in vendita, offrendo una posizione fronte lago e ambienti di alta qualità. La residenza include una piscina a sfioro che si affaccia sul panorama circostante, circondata da un giardino verde. La proprietà si distingue per l’architettura moderna e gli spazi ampi, caratteristiche che la rendono una delle case di lusso disponibili in questa zona.

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