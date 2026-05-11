Villa da sogno sul Lago di Como | in vendita una residenza di lusso con piscina a sfioro e vista panoramica
Una villa situata sul Lago di Como è stata messa in vendita, offrendo una posizione fronte lago e ambienti di alta qualità. La residenza include una piscina a sfioro che si affaccia sul panorama circostante, circondata da un giardino verde. La proprietà si distingue per l’architettura moderna e gli spazi ampi, caratteristiche che la rendono una delle case di lusso disponibili in questa zona.
Una villa contemporanea affacciata sul Lago di Como conquista il mercato immobiliare di lusso grazie a una posizione privilegiata fronte lago, ambienti raffinati e una spettacolare piscina a sfioro immersa nel verde.La proprietà, sviluppata su tre livelli per una superficie interna complessiva di.🔗 Leggi su Quicomo.it
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