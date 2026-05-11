Villa da sogno sul Lago di Como | in vendita una residenza di lusso con piscina a sfioro e vista panoramica

Da quicomo.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una villa situata sul Lago di Como è stata messa in vendita, offrendo una posizione fronte lago e ambienti di alta qualità. La residenza include una piscina a sfioro che si affaccia sul panorama circostante, circondata da un giardino verde. La proprietà si distingue per l’architettura moderna e gli spazi ampi, caratteristiche che la rendono una delle case di lusso disponibili in questa zona.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Una villa contemporanea affacciata sul Lago di Como conquista il mercato immobiliare di lusso grazie a una posizione privilegiata fronte lago, ambienti raffinati e una spettacolare piscina a sfioro immersa nel verde.La proprietà, sviluppata su tre livelli per una superficie interna complessiva di.🔗 Leggi su Quicomo.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Leggi anche: In vendita una villa di lusso esclusiva sul Lago Maggiore con gigantesca piscina e giardino: il prezzo è da capogiro

Argomenti più discussi: Vendita record a Monaco: una villa verticale di 5 piani acquistata dall’uomo più ricco dell’Ucraina; In vendita per 850.000 euro una villa con piscina ad Arzachena; 7 meravigliose gite per un weekend da sogno sul Lago di Como; La Villa-Castello di Cervatto con vista mozzafiato, tra storia e simbolismi.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web