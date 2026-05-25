Mara Maionchi ha criticato duramente la canzone vincitrice di Sanremo 2026, definendola poco rappresentativa della musica italiana. Durante un'intervista, ha dichiarato che il brano non rispecchia le caratteristiche tradizionali del genere e che il risultato finale non la convince. La produttrice ha anche aggiunto che questa scelta potrebbe influenzare negativamente l’immagine musicale del festival. Nessuna altra dichiarazione ufficiale è stata rilasciata in merito.

Q uando Mara Maionchi decide di analizzare lo stato di salute della musica italiana, lo fa eliminando qualsiasi filtro diplomatico. La sua lunga esperienza nella discografia le permette di esprimere giudizi che, seppur taglienti, fotografano spesso una realtà condivisa da molti. Durante una recente intervista rilasciata al De Core Podcast, la produttrice ha offerto una panoramica lucidissima sulle tendenze attuali, partendo dal recente exploit di Sal Da Vinci, trionfatore a Sanremo e protagonista all’Eurovision con il brano Per sempre sì. Mara Maionchi: la carriera. guarda le foto Mara Maionchi, la stroncatura ironica di Per sempre sì. Pur avendo previsto la vittoria del cantante partenopeo all’Ariston a causa di una concorrenza definita non all’altezza («Non è che a Sanremo ci fossero i Beatles, eh. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Diciamo che non è esattamente la più grande estimatrice della canzone regina a Sanremo 2026...

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