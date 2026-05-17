Durante un’intervista, Arisa ha raccontato di avere una canzone che non le piace e che non avrebbe voluto portare a Sanremo. Ha spiegato di aver avuto delle difficoltà con quella traccia e di averla scelta comunque per motivi professionali. La cantante ha anche parlato del suo rapporto con la musica, commentando come alcune decisioni siano state influenzate da esigenze di carriera più che da preferenze personali. La conversazione ha toccato aspetti legati alle sue scelte artistiche e alle emozioni legate alle canzoni interpretate nel tempo.

Nel corso di una lunga intervista, Arisa ha parlato del suo rapporto con la musica e con alcune delle canzoni più importanti della sua carriera. La cantante ha rivelato di aver sempre detestato uno dei suoi brani sanremesi più conosciuti. Scopriamo di seguito quale canzone non sente propriamente «nella pelle». Leggi anche: La verità è che non vi preoccupa il dimagrimento di Arisa, ma il fatto che usi il suo corpo come vuole Nel corso della sua carriera, Arisa non ha mai avuto paura di mostrare fragilità, dubbi e pensieri personali, anche quando questo significava esporsi alle critiche del pubblico. Ed è proprio questa autenticità che continua a renderla così amata dai fan. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Arisa confessa che c’è una sua canzone che odia e che non avrebbe voluto portare a Sanremo: ecco qual è

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Arisa canta Magica favola - Domenica In Speciale Sanremo 2026

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