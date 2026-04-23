Tra pochi giorni, il 30 aprile, il modello 730 sarà reso disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate e potrà essere compilato da tutti gli utenti. Le novità riguardano le modalità di accesso e alcune sezioni della dichiarazione dei redditi, che subiranno aggiornamenti rispetto alle versioni precedenti. La tempistica per la presentazione si avvicina, e chi deve presentare il modello dovrà rispettare questa scadenza per evitare sanzioni.

Mancano pochi giorni (30 aprile) e il modello 730 sarà disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate e disponibile per tutti gli utenti. Le novità di quest’anno sono numerose e vanno sempre più in direzione di metodi più snelli con una maggiore integrazione di tutte le informazioni fiscali. Cosa cambia. Per quanto riguarda le aliquote Irpef, si assiste a una riduzione a tre scaglioni di reddito: importanti novità anche sulle detrazioni fiscali tra le quali la rimodulazione per i redditi da lavoro dipendente, le modifiche sulle detrazioni per i figli a carico e altri familiari, le detrazioni per le spese scolastiche (fino a mille euro per studente), quelle per le ristrutturazioni e l’efficientamento energetico ma anche per il Superbonus (fissata al 65%).🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Modello 730, cambia tutto: quali sono le novità sulla dichiarazione dei redditi

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