Diamo spazio ai ragazzi che hanno voglia di esprimersi | due mesi di show sotto le stelle
Due mesi di spettacoli si sono svolti nell’arena di piazzetta Corbizzi, con giovani artisti che si sono esibiti davanti al pubblico. La manifestazione, intitolata “Fabbrica Estate 2026”, ha visto la partecipazione di ragazzi che hanno avuto l’opportunità di esprimersi attraverso musica, teatro e altre forme artistiche. L’evento ha coinvolto diverse performance e attività culturali dedicate alle nuove generazioni.
La cultura forlivese riparte dalle nuove generazioni e si prepara a invadere l’arena di piazzetta Corbizzi con “Fabbrica Estate 2026”. Dal 29 maggio al 17 luglio, la Fabbrica delle Candele ospiterà un calendario di concerti, spettacoli teatrali, stand-up comedy e incontri sotto le stelle.Abbonati. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Kicking & Screaming | ROMANCE, COMEDY | Full Movie in English
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