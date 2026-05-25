Diamo spazio ai ragazzi che hanno voglia di esprimersi | due mesi di show sotto le stelle

Notizia in breve

Due mesi di spettacoli si sono svolti nell’arena di piazzetta Corbizzi, con giovani artisti che si sono esibiti davanti al pubblico. La manifestazione, intitolata “Fabbrica Estate 2026”, ha visto la partecipazione di ragazzi che hanno avuto l’opportunità di esprimersi attraverso musica, teatro e altre forme artistiche. L’evento ha coinvolto diverse performance e attività culturali dedicate alle nuove generazioni.