questa sera alle 21 al teatro Barattoni di Ostellato si terrà lo spettacolo intitolato

’Ma che razza di Otello?’. E’ il titolo dello spettacolo che andrà in scena al Barattoni di Ostellato questa sera alle 21. Protagonista Marina Massironi. Che tipo di Otello dobbiamo aspettarci? "Di solito preferisco non aspettarmi niente. Infatti il titolo è una domanda. È un testo scritto da Lia Celi ormai da una decina d’anni e viene continuamente aggiornato. Lo spettacolo contiene molti elementi attuali, e questo contribuisce a raccontare ciò che raccontiamo in modo leggero e divertente. È chiaro che la vicenda dell’Otello non è né comica né ironica, è serissima. Purtroppo la ritroviamo anche nella realtà di oggi. Non ironizziamo sulla vicenda, ma su alcuni punti di vista.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’Ma che razza di Otello’ al Barattoni: "Desdemona, noi le diamo spazio"

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