L’edizione di Dialoghi di Pistoia si è conclusa con il tutto esaurito, anche per il concerto di Allevi. La tre giorni ha registrato numeri record di partecipazione, come confermato dal presidente della Fondazione Caript. La manifestazione si è svolta con grande affluenza di pubblico, confermando l’interesse verso gli eventi culturali in programma. La chiusura dell’evento ha segnato il successo della manifestazione, che ha attirato un pubblico numeroso e variegato.

PISTOIA Qualche indizio già c’era alla vigilia della tre giorni, nelle parole del presidente di Fondazione Caript, Luca Gori: un’edizione mai così partecipata. Ora che i riflettori sono spenti e tutti e quarantasette gli incontri andati in archivio lo si può ribadire con forza: i Dialoghi di Pistoia edizione numero diciassette chiudono con un sostanziale tutto esaurito. A mettere la parola fine ci ha pensato il compositore filosofo Giovanni Allevi, ennesimo sold out della piazza, che con Adriano Favole si è lasciato andare con trasporto ed emozione a un racconto personalissimo del dolore e della musica. Ovunque e in ogni momento si è respirata un’atmosfera di grande partecipazione e interesse, sia per gli ospiti come ogni anno di altissimo livello, sia per le tematiche e i linguaggi proposti a indagare il senso de "Il corpo in divenire". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dialoghi di Pistoia, gran finale . Chiusa l’edizione da record. Tutto esaurito anche per Allevi

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