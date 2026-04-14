Festival di letteratura storica | un’edizione da tutto esaurito

Il Festival di letteratura storica “La storia tra le righe” si è concluso domenica sera al Castello di Legnano, registrando il tutto esaurito. Alla quarta edizione, l’evento ha visto la partecipazione di numerosi appassionati e ha ospitato tra gli altri l’ultimo relatore, Luca Mercalli. La manifestazione, dedicata alla narrativa storica, si è svolta nel fine settimana e ha attirato un pubblico vario e numeroso.

Mette in archivio un’altra edizione di successo il Festival di letteratura storica “La storia tra le righe” che, giunto alla quarta edizione, si è chiuso domenica sera al Castello di Legnano con l’ultimo ospite, Luca Mercalli. In tre giorni la manifestazione ha infatti inserito in programma un totale di 38 eventi, nella maggior parte dei casi sold out, e registrato un’affluenza di pubblico che ha superato le 2200 presenze. Diffuso in diversi luoghi della città, il Festival si era aperto venerdì 10 con Luigi Barnaba Frigoli a Palazzo Leone Da Perego e in serata con Alessandro Vanoli nella sede della Famiglia Legnanese, Villa Jucker: Frigoli, giornalista e studioso di storia medievale, con il suo libro “Un anno nel medioevo” aveva subito portato indietro nel tempo il pubblico, mettendolo così in connessione con il periodo storico del Palio.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Festival di letteratura storica: un’edizione da tutto esaurito Mandello, come cresce il Festival della letteratura: è l'ottava edizioneL’Amministrazione comunale di Mandello del Lario ha annunciato l’ottava edizione del Festival della Letteratura. Grandi ospiti per l’edizione 2026 del festival della letteratura TestoFIRENZE – La Stazione Leopolda si prepara a trasformarsi in una gigantesca libreria a cielo aperto, ma dimenticate l’immagine polverosa dei vecchi... Argomenti più discussi: Festival di letteratura storica: un’edizione da tutto esaurito; Tutti i festival letterari di aprile 2026; Dal Medioevo all’Oriente: Frigoli e Vanoli accendono La storia tra le righe il Festival letteraio di Legnano; Dal 16 al 19 torna a Piove di Sacco Chronicae - festival del romanzo storico. "Sono molto consapevole di quello che ho fatto e sono sereno. Il mio cuore sarà sempre lo stesso, anzi più libero e più vero". Con queste parole Alberto Ravagnani, ex sacerdote e influencer, spiega al Tic Festival di Terni le motivazioni di una scelta compless - facebook.com facebook WOW, che vergogna. Tutto il mondo parla di come l'Italia abbia permesso lo svolgimento di un festival di Russia Today a Bologna. I russi esultano e definiscono questa la loro vittoria, vittoria sull'Italia e sulle leggi che ci governano. Grazie a chi non è rimasto in x.com