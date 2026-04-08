Giovanni Allevi per il gran finale di Suoni Controvento 2026

Il 13 settembre alle 21, presso il Sacro Convento di San Francesco ad Assisi, si terrà il concerto di chiusura della decima edizione di Suoni Controvento 2026. L’evento vedrà protagonista Giovanni Allevi, che si esibirà insieme all’Orchestra Sinfonica Italiana, proponendo un repertorio che combina il suo pianoforte con l’accompagnamento degli archi. La serata rappresenta il momento conclusivo della rassegna musicale in programma in città.

Giovanni Allevi per il gran finale della decima edizione di Suoni Controvento. Domenica 13 settembre (ore 21) al Sacro Convento di San Francesco di Assisi, un concerto che unisce pianoforte e archi insieme all’Orchestra Sinfonica Italiana. L’appuntamento nell'ambito del festival estivo di arti. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Suoni Controvento, Sam Garret al passo di ScentinelleUn nuovo annuncio per Suoni Controvento: in vista del decennale, il festival estivo di arti performative svela un altro dei suoi appuntamenti di...

Suoni Controvento, concerto alla Rocca Maggiore di Angelina MangoServiva davvero pubblicare il video dell'aggressione alla professoressa di francese? Suoni Controvento piazza un nuovo colpo.

Temi più discussi: Giovanni Allevi e la lotta con la malattia: Dicono che non vivrò a lungo ma non ci credo,; Giovanni Allevi e la malattia: la musica e il suo percorso di rinascita; Verissimo: Giovanni Allevi: l'intervista integrale Video; Come sta Giovanni Allevi, la lotta contro il mieloma multiplo: Tra la vita e la morte, ma io non mollo e continuo a suonare.

Giovanni Allevi per il gran finale della decima edizione di Suoni Controvento. Domenica 13 settembre (ore 21) al Sacro Convento di San Francesco di Assisi, un concerto che unisce pianoforte e archi insieme all’Orchestra Sinfonica Italiana. L’appuntamento nell'ambito del festiv ... perugiatoday.it

Giovanni Allevi chiude. Suoni Controvento con l’Orchestra SinfonicaEmozioni assicurate per il gran finale della decima edizione di Suoni Controvento: Giovanni Allevi arriva ad Assisi domenica 13 ... lanazione.it

Giovanni Allevi – Piano Solo Tour Questa sera 08 Aprile 2026 ore 21:00 Messina Teatro Vittorio Emanuele biglietti https://www.ticketone.it/event/giovanni-allevi-teatro-vittorio-emanuele-20839742/ biglietti disponibili al botteghino del Teatro Show Bi - facebook.com facebook