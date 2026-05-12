Milan rivoluzione in vista? Ibrahimovic può tornare ad avere un ruolo centrale nel progetto!

Il Milan si avvicina alla fine della stagione con alcune novità sul tavolo. Tra le voci più insistenti c’è la possibilità di un ritorno di Zlatan Ibrahimovic, che potrebbe rientrare nel progetto della squadra. Nel frattempo, si fanno strada anche cambiamenti nella dirigenza, con alcune decisioni che potrebbero influenzare il futuro del club. La situazione rimane in evoluzione e ancora tutto da definire.

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[Longo] Furlani è stato apparentemente sconvolto dalla grandezza delle proteste e sta ora riflettendo se continuare la sua esperienza al Milan, pur continuando a lavorare attivamente su contatti con direttori sportivi e allenatori in vista della prossima stagione. : reddit

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