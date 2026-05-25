Il Napoli ha concluso la stagione con una vittoria per 1-0 contro l’Udinese, celebrata con un abbraccio al Maradona. Tra i commenti, Di Lorenzo ha ringraziato e salutato l’ex allenatore, sottolineando che solo lui poteva riuscirci. La partita ha segnato il successo finale della squadra, che ha chiuso la stagione in casa con questa vittoria.

Il Napoli saluta la stagione con il successo per 1-0 sull’Udinese e con l’abbraccio del Maradona. Dopo la partita, Giovanni Di Lorenzo ha ringraziato i tifosi e parlato del futuro di Antonio Conte, alla luce di un addio che appare sempre più vicino. Ai microfoni di DAZN, il capitano azzurro ha aperto dal legame con il pubblico: “È bello sentire il calore del nostro pubblico, ci sono sempre stati e li vogliamo ringraziare”. Poi il passaggio su Conte. Di Lorenzo non ha voluto anticipare decisioni della società o dell’allenatore, ma ha riconosciuto il valore del percorso compiuto insieme negli ultimi due anni. “Non devo annunciare niente io. Sicuramente in questi due anni ci ha dato tantissimo. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Di Lorenzo saluta Conte: “Solo lui poteva riuscirci”

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Sobre Nós Dois - Lorenzo Conte

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