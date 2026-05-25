Deve scontare 1 anno e 3 mesi rintracciato dalla polizia e arrestato

La Polizia di Stato di Caserta ha rintracciato e arrestato un uomo di 55 anni, residente nella provincia. L’uomo deve scontare un anno e tre mesi di carcere, in quanto era stato condannato con un ordine di esecuzione emesso dal Tribunale di Napoli Nord. L’arresto è avvenuto in seguito alla notifica del provvedimento di carcerazione.

La Polizia di Stato di Caserta ha arrestato un 55enne residente nella provincia di Caserta, destinatario di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali del Tribunale di Napoli Nord.L’operazione è stata portata a termine dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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