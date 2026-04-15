Nella mattinata di oggi a Casagiove, i Carabinieri della stazione locale hanno rintracciato e arrestato un uomo di 32 anni, già noto alle forze dell’ordine. L’arresto è stato eseguito in ottemperanza a un provvedimento definitivo emesso dall’autorità giudiziaria. L’uomo dovrà scontare una pena di sei anni e nove mesi di reclusione.

Tempo di lettura: < 1 minuto Si è conclusa con un arresto la mattinata odierna Casagiove, dove i Carabinieri della locale Stazione hanno dato esecuzione a un provvedimento definitivo dell’autorità giudiziaria nei confronti di un uomo già noto alle forze dell’ordine. I militari dell’Arma hanno rintracciato il 32enne presso il suo domicilio, ponendo fine a una fase di irreperibilità e dando seguito all’ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso la Corte d’Appello di Napoli – Ufficio Esecuzioni Penali. L’uomo dovrà espiare una pena residua complessiva di 6 anni e 9 mesi di reclusione, maturata a seguito di diverse.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Casagiove: rintracciato e arrestato 32enne, deve scontare 6 anni e 9 mesi

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