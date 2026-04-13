Deve scontare due anni e sei mesi per maltrattamenti rintracciato e arrestato

A Foligno, la polizia ha arrestato un uomo di 37 anni, di nazionalità rumena, durante un normale servizio di controllo. L’uomo, già conosciuto per reati come rapina, lesioni, stalking e maltrattamenti, deve scontare una pena di due anni e sei mesi di carcere. Gli agenti lo hanno individuato e fermato in zona centrale, portandolo in caserma per le procedure di legge.