Deve scontare due anni e sei mesi per maltrattamenti rintracciato e arrestato
A Foligno, la polizia ha arrestato un uomo di 37 anni, di nazionalità rumena, durante un normale servizio di controllo. L’uomo, già conosciuto per reati come rapina, lesioni, stalking e maltrattamenti, deve scontare una pena di due anni e sei mesi di carcere. Gli agenti lo hanno individuato e fermato in zona centrale, portandolo in caserma per le procedure di legge.
Deve scontare due anni e sei mesi di reclusione, rintracciato e arrestato dalla polizia.È successo a Foligno dove gli agenti, durante un servizio di controllo e monitoraggio, hanno rintracciato l'uomo, un 37enne rumeno, già noto per i reati di rapina, lesioni personali, stalking, maltrattamenti.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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