Devasta l’ingresso di un’ottica con un tombino e tenta la fuga

Un uomo ha sfondato la vetroportafinestra di un negozio di ottica durante la notte, utilizzando un tombino in metallo come arma. Dopo aver fatto irruzione, ha tentato di fuggire prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Non ci sono informazioni su eventuali complici o sui danni causati all’interno del negozio. La polizia sta indagando sull’accaduto e sta cercando di identificare il responsabile.

Ha sfondato la porta d’ingresso con un tombino in metallo e si è introdotto nel negozio nel cuore della notte, convinto probabilmente di riuscire a fuggire prima dell’arrivo delle pattuglie. Ma il colpo è durato pochi minuti. I carabinieri lo hanno sorpreso ancora all’interno dell’attività. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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