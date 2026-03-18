Due giovani sono stati arrestati a Roma dopo aver rubato circa 30.000 euro in un negozio di ottica. La loro fuga è culminata con uno speronamento e il cambio di auto per cercare di sfuggire alla polizia. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto dei sospetti, che sono ora a disposizione delle autorità.

Eseguiti due arresti dalla Polizia di Stato nella zona Università di Roma dove due giovani sono stati fermati dopo aver messo a segno un furto aggravato in un negozio di ottica, tentando la fuga con un cambio di auto per depistare gli agenti. I due sono ora gravemente indiziati dei reati di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Il colpo e la fuga rocambolesca Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella notte, quando i due complici hanno forzato l’ingresso di un esercizio commerciale specializzato in ottica, situato nella zona Università di Roma. L’obiettivo dei malviventi era l’attrezzatura fotografica più costosa presente nel negozio. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Colpo da 30mila euro a Roma in un negozio di ottica con fuga in staffetta e speronamento, due arresti

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Entrambi senza caricare, con un colpo da biliardo con l’esterno-punta destro. Ronaldinho a mezza altezza dopo un passo di danza. Barcola più forte sotto l’incrocio. Due gol di bellezza stordente, nella stessa porta, a oltre vent’anni di distanza. Viva il calcio gi - facebook.com facebook

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