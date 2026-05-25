Jacqueline Luna Di Giacomo ha espresso sui social il suo disappunto riguardo a Instagram, definendolo pieno di contenuti incentrati sull’aspetto fisico e criticando l’idea di dover apparire in un certo modo per accontentare sconosciuti. Ha condiviso le sue riflessioni tramite alcune Instagram Stories, sottolineando il fastidio verso il bisogno di abbellire tutto sui social. La figlia di Heather Parisi ha commentato il fenomeno della bellezza diffuso online.

Jacqueline Luna Di Giacomo, figlia di Heather Parisi e mamma di Enea avuto con Ultimo, ha affidato ad alcune Instagram Stories delle riflessioni in merito al concetto di bellezza, diffuso sempre di più sui social. “Detesto Instagram perché è pieno di bone – ha scritto – e sento che dovrei pubblicare anche io foto più ‘aesthetic’ il che a volte mi piace pure fare, però la maggior parte delle volte sono una normalissima persona che non ha tempo né voglia di scattare la foto perfetta. Mi sento anche stupida a pensarla questa cosa”. E ancora: “ Penso agli adolescenti che crescono qui sopra. Che paura e che pericolo. A volte mi sento una bona anche io e ok è bello condividerlo, ma quasi sempre sono un pasticcio che cerca di vivere e far sorridere, soprattutto se stessa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Detesto Instagram perché è pieno di bone e detesto l’idea di dover abbellire tutto per soddisfare chi poi? Degli sconosciuti? No grazie”: parla Jacqueline Luna Di Giacomo

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