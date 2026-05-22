Jacqueline Luna Di Giacomo, figlia di Heather Parisi, ha espresso la sua opinione sui social network, dichiarando di detestare l’uso eccessivo di filtri e immagini perfezionate che popolano le piattaforme. Ha aggiunto di sentirsi spesso sotto pressione, pensando di dover apparire in un certo modo per compiacere sconosciuti. La ragazza ha anche sottolineato come i social influenzino il modo in cui le persone si mostrano e si confrontano, portando a una riflessione sul loro ruolo nella vita quotidiana.

Mamma del piccolo Enea, nato dalla relazione con il cantante Ultimo, Jacqueline Luna Di Giacomo allarga poi lo sguardo all’impatto dei social e dei loro meccanismi sulle nuove generazioni: «Penso agli adolescenti che crescono qui sopra. Che paura e che pericolo». Con autoironia rivendica però la propria autenticità: «A volte mi sento una bona anche io e ok è bello condividerlo, ma quasi sempre sono un pasticcio che cerca di vivere e far sorridere, soprattutto se stessa. So quante ragazze più giovani mi seguono e voglio arrivi l'autenticità e la normalità. Siate semplicemente voi stesse. Basta così». Il discorso si chiude con una presa di posizione netta contro la pressione estetica dei social: «Detesto l'idea di dover abbellire tutto per soddisfare chi poi? Degli sconosciuti? No grazie. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Jacqueline Luna Di Giacomo: «Detesto i social, sono pieni di ragazze perfette e a volte sento che dovrei esserlo anch’io. Ma detesto ancora di più l’idea di dover abbellire tutto per soddisfare degli sconosciuti»

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JACQUELINE LUNA DI GIACOMO: certe volte vorrei stare da sola...

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