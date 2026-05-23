La fidanzata di un cantante famoso ha dichiarato di essere stanca di abbellire la propria immagine sui social e ha invitato a essere semplici. Ha aggiunto di non voler soddisfare gli sconosciuti e di preferire essere autentica. La figlia di una nota ballerina ha condiviso il suo pensiero in un messaggio sui social network. La dichiarazione è stata pubblicata dopo settimane di foto e commenti pubblici. Nessuna altra informazione personale è stata fornita.

In un panorama digitale dominato da filtri e standard estetici apparentemente irraggiungibili, Jacqueline Luna Di Giacomo ha scelto di rompere il silenzio, lanciando un messaggio di autenticità che ha immediatamente colpito il cuore della sua generazione. La ventiseienne, nota influencer e imprenditrice, ha affidato ai propri profili social una riflessione intima e profonda, nata durante un momento di quotidianità in auto. L'estratto delle sue parole mette a nudo una stanchezza diffusa verso l'obbligo della performance visiva: "Detesto Instagram perché è pieno di bone e sento che dovrei pubblicare anche io foto più 'aesthetic' il che a volte mi piace pure fare, però la maggior parte delle volte sono una normalissima persona che non ha tempo né voglia di scattare la foto perfetta". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Jacqueline Luna Di Giacomo: "Sono stanca di abbellire tutto sui social. Siate voi stesse"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

JACQUELINE LUNA DI GIACOMO: certe volte vorrei stare da sola...

Sullo stesso argomento

Jacqueline Luna Di Giacomo: «Detesto i social, sono pieni di ragazze perfette e a volte sento che dovrei esserlo anch’io. Ma detesto ancora di più l’idea di dover abbellire tutto per soddisfare degli sconosciuti»Mamma del piccolo Enea, nato dalla relazione con il cantante Ultimo, Jacqueline Luna Di Giacomo allarga poi lo sguardo all’impatto dei social e dei...

Jacqueline Luna Di Giacomo si sfoga sui social: il messaggio allarma e sta facendo riflettere tuttiJacqueline Luna Di Giacomo rompe il silenzio e si mostra senza filtri sui social, condividendo un momento di profonda fragilità personale.

La secondogenita di Heather Parisi ha riflettuto sul modo in cui i social stanno ridefinendo il modo in cui percepiamo la nostra immagine e il peso che diamo al giudizio degli altri: La maggior parte delle volte sono una normalissima persona che non ha temp x.com

Jacqueline Luna Di Giacomo senza filtri: Dobbiamo soddisfare degli sconosciuti? Detesto tutto questo, ho paura per gli adolescentiLa compagna di Ultimo ha condiviso un lungo sfogo su Instagram nel quale ha parlato delle pressioni che vive, anche lei, da influencer ... today.it

''A volte mi sento una bona anche io però…'': Jacqueline Luna Di Giacomo, compagna di Ultimo, si sfoga''A volte mi sento una bona anche io però…'': Jacqueline Luna Di Giacomo, compagna di Ultimo, si sfoga nelle Storie social ... gossip.it