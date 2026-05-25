Detenuto tenta il gesto estremo | Allarme sempre acceso sulle condizioni carcerarie

Da brindisireport.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un detenuto ha tentato il suicidio nella sua cella all’interno della casa circondariale di Brindisi. La scena è stata scoperta questa mattina, ma non ci sono dettagli sulle sue condizioni. L’episodio riaccende le preoccupazioni sulle condizioni delle carceri italiane, spesso al centro di segnalazioni di carenze e problemi di salute mentale tra i detenuti. Nessuna informazione sulla presenza di interventi medici o su eventuali conseguenze immediate.

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BRINDISI - Un detenuto ha tentato il suicidio nella sua cella, all'interno della casa circondariale di Brindisi. L'episodio è avvenuto nella giornata di ieri, domenica 24 maggio 2026. Come ha ricordato oggi la garante per i detenuti della Provincia di Brindisi, Valentina Farina, “l'intervento. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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