Detenuto tenta il gesto estremo | Allarme sempre acceso sulle condizioni carcerarie

Notizia in breve

Un detenuto ha tentato il suicidio nella sua cella all’interno della casa circondariale di Brindisi. La scena è stata scoperta questa mattina, ma non ci sono dettagli sulle sue condizioni. L’episodio riaccende le preoccupazioni sulle condizioni delle carceri italiane, spesso al centro di segnalazioni di carenze e problemi di salute mentale tra i detenuti. Nessuna informazione sulla presenza di interventi medici o su eventuali conseguenze immediate.