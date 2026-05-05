Papardo attimi di terrore in pronto soccorso | paziente tenta il gesto estremo salvato in extremis

Un episodio drammatico si è verificato nel pronto soccorso dell’ospedale Papardo, quando un paziente con problemi psichiatrici ha tentato di togliersi la vita. L’intervento tempestivo del personale ha permesso di salvarlo in extremis, evitando conseguenze tragiche. La situazione ha generato momenti di forte tensione tra chi era presente nella struttura. Al momento, non sono stati forniti dettagli sulle motivazioni del gesto o sul suo stato di salute.

Tragedia sfiorata al pronto soccorso dell’ospedale Papardo, dove un paziente con disturbi psichiatrici ha tentato di togliersi la vita. Provvidenziale l’intervento del personale in servizio, che ha evitato conseguenze estreme. L’episodio si inserisce in un quadro già complesso di gestione di casi.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Verbania, il paziente con l'ictus salvato in pronto soccorso grazie alla telemedicinaIntervento a distanza reso possibile grazie all'integrazione fra la Stroke unit (reparto specializzato) e il reparto di Neurologia degenza di... Storm aritmico, intervento straordinario al Papardo: paziente salvato grazie alla sinergia multidisciplinareUn paziente giunto in condizioni critiche, aritmie ventricolari ripetute e un rischio concreto di arresto cardiaco: così è iniziata, all’Azienda...