Un autobus di linea è esploso in una palla di fuoco nel centro di Kerzers, piccolo comune del Canton Friburgo, in Svizzera, nella serata di martedì 10 marzo 2026. Il bilancio provvisorio parla di 6 morti e 5 feriti, tre dei quali in condizioni critiche. Secondo le testimonianze raccolte dai media locali, a scatenare il rogo sarebbe stato un passeggero che si è cosparso di benzina e si è dato fuoco all’interno del mezzo. L’allarme è scattato intorno alle 18.25 in Murtenstrasse, nel cuore della cittadina, davanti agli occhi increduli di decine di passanti. L’autobus coinvolto era un cosiddetto autopostale, ovvero un mezzo gestito dalle Poste Svizzere che serve sia al trasporto della corrispondenza sia come corriera per i passeggeri: copriva la tratta tra Kerzers e Dudingen. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Svizzera, bus in fiamme nel centro del paese: il gesto estremo di un passeggero e il mistero sulle cause

