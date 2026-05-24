Derby di Torino grave un tifoso della Juventus dopo gli scontri | ultras chiedono di non giocare
Durante il Derby della Mole, molti ultras della Juventus hanno lasciato lo stadio poco prima dell'inizio, chiedendo di non disputare la partita. Un tifoso della Juventus è stato portato in ospedale in codice rosso a causa di un trauma cranico, dopo gli scontri avvenuti prima del match. La partita non è stata giocata come previsto.
Gran parte degli ultras della Juventus hanno abbandonato lo Stadio Olimpico-Grande Torino a pochi minuti dall'inizio del Derby della Mole contro il Torino chiedendo di non giocare, dopo che un tifoso bianconero è stato trasportato in pronto soccorso in codice rosso per un trauma cranico. L'uomo, 45enne, è stato prima trasferito all'ospedale Mauriziano, poi al Centro traumatologico ortopedico. Il tifoso sarebbe rimasto coinvolto negli disordini scoppiati questo pomeriggio tra i supporter della Juventus e del Torino prima del derby che chiude la Serie A per entrambe le squadre e che, per i bianconeri, potrebbe essere decisiva per l'accesso in Champions League. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
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