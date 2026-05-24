Durante il Derby della Mole, molti ultras della Juventus hanno lasciato lo stadio poco prima dell'inizio, chiedendo di non disputare la partita. Un tifoso della Juventus è stato portato in ospedale in codice rosso a causa di un trauma cranico, dopo gli scontri avvenuti prima del match. La partita non è stata giocata come previsto.

Gran parte degli ultras della Juventus hanno abbandonato lo Stadio Olimpico-Grande Torino a pochi minuti dall'inizio del Derby della Mole contro il Torino chiedendo di non giocare, dopo che un tifoso bianconero è stato trasportato in pronto soccorso in codice rosso per un trauma cranico. L'uomo, 45enne, è stato prima trasferito all'ospedale Mauriziano, poi al Centro traumatologico ortopedico. Il tifoso sarebbe rimasto coinvolto negli disordini scoppiati questo pomeriggio tra i supporter della Juventus e del Torino prima del derby che chiude la Serie A per entrambe le squadre e che, per i bianconeri, potrebbe essere decisiva per l'accesso in Champions League. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Derby di Torino, grave un tifoso della Juventus dopo gli scontri: ultras chiedono di non giocare

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