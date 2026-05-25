Durante il derby della Mole, Torino e Juventus sono finiti in pareggio, con scontri tra i tifosi e un ferito segnalato. Il Torino è riuscito a rimontare lo svantaggio iniziale di Vlahovic, ma le sostituzioni effettuate dall’allenatore della Juventus hanno ridotto le possibilità di reazione della squadra, portando a una fase di svantaggio nel secondo tempo. La partita si è conclusa senza ulteriori reti, nonostante le tensioni tra i sostenitori.

? Domande chiave Come ha fatto il Torino a ribaltare il vantaggio di Vlahovic?. Perché la gestione dei cambi di Spalletti ha svuotato la Juventus?. Chi ha sfruttato le lacune difensive di Cambiaso nei calci piazzati?. Quali conseguenze avrà questo pareggio sulle ambizioni europee bianconere?.? In Breve Vlahovic segna al 24° minuto e raddoppia subito dopo su assist di Conceiçao.. Casadei e Adams segnano per il Torino dopo i cambi di Roberto D'Aversa.. Juventus chiude la stagione al sesto posto con un totale di 69 punti.. Curva juventina vuota per gestire minacce di invasione e scontri tra ultras.. Il Derby della Mole si è trasformato in un dramma extra-calcistico a Torino, dove scontri tra ultras hanno causato il rinvio di un’ora del match e il ricovero in condizioni critiche di un tifoso bianconero. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Derby della Mole: pareggio tra Torino e Juve tra scontri e un ferito

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Spettacolo Nel Derby Della Mole! | TORINO-JUVENTUS 2-2 | HIGHLIGHTS | SERIE A ENILIVE 2025/26

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