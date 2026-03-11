Bologna lancia il primo progetto in Italia di turismo gastronomico nelle case dei residenti

A Bologna è stato avviato il primo progetto in Italia che permette ai visitatori di prenotare pranzi e cene direttamente nelle case dei residenti. La città diventa così la prima a offrire un’esperienza di turismo gastronomico di questo tipo, coinvolgendo cittadini locali e creando occasioni di convivialità tra ospiti e abitanti. Il progetto mira a offrire un nuovo modo di scoprire la cultura culinaria locale.

Bologna apre una nuova strada nel turismo esperienziale legato al cibo e alla convivialità e diventa la prima città in Italia a offrire ai visitatori la possibilità di prenotare pranzi e cene nelle case dei residenti. Nasce così un progetto innovativo che trasforma la cucina domestica in una vera esperienza turistica, valorizzando il patrimonio gastronomico locale attraverso l'incontro diretto con chi lo custodisce ogni giorno. L'iniziativa, sviluppata in collaborazione con il Comune di Bologna, segna un passaggio importante nel modo di raccontare e vivere la città. Non si tratta di un semplice servizio di ristorazione, ma di un modello che mette al centro l'autenticità dell'ospitalità domestica, portando i viaggiatori a scoprire Bologna attraverso le tavole di casa, nel centro storico e nei quartieri fuori dalle mura.