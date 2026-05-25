Il primo showroom di Denza in Italia apre il 21 maggio 2026 a Bologna. La concessionaria espone modelli elettrici del marchio premium di Byd. Sono previste nuove uscite nel prossimo futuro. La sede si trova nel centro della città. L’inaugurazione è stata annunciata ufficialmente. La concessionaria offre opportunità di prova e assistenza sui veicoli. La presenza di Denza in Italia si amplia con questa apertura.

È stato inaugurato il 21 maggio 2026 a Bologna, nel cuore della Motor Valley, il primo showroom in Italia di Denza, il marchio premium del gruppo Byd. Una scelta ponderata, visto che la città delle torri è posta in una posizione strategica, con un rinomato centro universitario e industriale e una cultura dell'auto radicata nel Dna. Il primo punto vendita nella Penisola del brand di proprietà della tech company cinese leader nella produzione globale di veicoli elettrificati si trova in via Agucchi, a pochi minuti dall'aeroporto Guglielmo Marconi, nella sede della storica concessionaria Barchetti. La sua fondazione risale al 2010, nell'ambito di una joint venture fra Byd e Mercedes-Benz. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Denza debutta in Italia: dal primo showroom di Bologna alle novità in arrivo

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