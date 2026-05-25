Dentro la Roma - Finalmente Champions

La Roma torna in Champions League dopo sette anni, grazie alla conquista del terzo posto nel campionato. La qualificazione è stata raggiunta con la guida di Gasperini, che ha concluso la stagione al vertice della classifica. La squadra ha ottenuto il risultato finale nel campionato, assicurandosi un posto tra le migliori d’Europa.

I giallorossi tornano nell'Europa che conta dopo sette anni trascinati da Gasperini. Il tecnico riesce nel capolavoro terminando il campionato al terzo posto. Ora il futuro tra nuovo ds e i rinnovi di contratto, primo su tutti Dybala. Il video con Lorenzo Pes. . 🔗 Leggi su Iltempo.it

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LA ROMA PUO VERAMENTE ARRIVARE IN CHAMPIONS

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Temi più discussi: Roma, ora due cessioni eccellenti e poi un mercato da big per Gasp; Roma-Lazio, derby a mezzogiorno: stesso orario per le altre partite della corsa Champions; Scamacca insieme a Malen: così può arrivare il primo, vero, obiettivo di Gasperini; Malen prega, Hermoso diventa un santino, Gasperini carica la Roma: cosa succede a Trigoria.

ROMA IN CHAMPIONS Finalmente Roma. Un castigo durato sette anni che Gasperini interrompe alla sua prima stagione in giallorosso. La Roma vince a Verona e torna in Champions League. Una cavalcata con tante cadute, difficoltà ma finita con una ser x.com

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