Roma infortunio Dovbyk | le date per il rientro in campo e l’obiettivo Champions League con Gasperini Dentro al momento dell’ucraino

L’attaccante ucraino della Roma ha subito un infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, si attendono aggiornamenti sui tempi di recupero e sul suo possibile ritorno in campo. La società sta valutando le sue condizioni mentre l’obiettivo principale rimane la qualificazione in Champions League con l’allenatore Gasperini in panchina.

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