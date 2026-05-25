Denti e invecchiamento | scoperta una cellula chiave per la rigenerazione

Una ricerca ha identificato una cellula chiave coinvolta nella rigenerazione dentale. Con l’età, i denti perdono la capacità di autoripararsi, analogamente ad altri tessuti. La scoperta potrebbe aprire nuove strade per trattamenti mirati a migliorare la salute orale negli anziani. Al momento, non sono stati annunciati sviluppi clinici immediati, ma l’individuazione di questa cellula rappresenta un passo importante per futuri interventi di rigenerazione dentale.

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