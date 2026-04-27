Nel cuore delle acque fredde dell’Atlantico, gli squali della Groenlandia possono vivere fino a 300 anni, sfidando le aspettative sulla longevità animale. Recenti studi hanno scoperto che il loro cuore, nonostante presenti cicatrici legate all’età e alle lesioni, continua a funzionare per secoli. Questa capacità di resistere alle lesioni cardiache può offrire nuovi spunti per la ricerca sull’invecchiamento umano e sulla resistenza dei tessuti cardiaci.

Un cuore segnato dalle cicatrici del tempo che, invece di cedere, continua a battere per secoli. È nelle profondità oscure dell’ Atlantico che si nasconde uno dei misteri più affascinanti della biologia moderna, quello degli squali della Groenlandia, capaci di vivere fino a trecento anni. Una scoperta che, come ha riportato La Repubblica, potrebbe aprire nuove prospettive anche per la salute umana. A svelare il segreto è stato un team internazionale guidato dalla Scuola Normale Superiore di Pisa, che ha analizzato i tessuti cardiaci di alcuni esemplari centenari. Ciò che è emerso ha sorpreso gli stessi ricercatori: cuori gravemente danneggiati, ma perfettamente funzionanti.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Il loro cuore può convivere con lesioni cardiache letali per la specie umana”: dagli squali della Groenlandia una scoperta che può cambiare lo studio dell’invecchiamento umano

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