Rigenerazione urbana e capitali esteri | Piacenza promuove quattro aree chiave alla fiera di Cannes

Si è conclusa giovedì 12 marzo la partecipazione di Piacenza alla fiera di Cannes, il Mipim, considerato l’appuntamento principale nel settore degli investimenti immobiliari. La città ha presentato quattro aree strategiche per la rigenerazione urbana, con l’obiettivo di attrarre capitali esteri verso progetti di sviluppo locale. La missione ha coinvolto rappresentanti istituzionali e operatori del settore immobiliare.

Per il quarto anno consecutivo la città ha portato al Mipim le sue aree rigenerabili alla vetrina mondiale del real estate, con un fronte comune tra imprese e amministrazione comunale Si è chiusa giovedì 12 marzo la missione piacentina al Mipim di Cannes, la principale fiera internazionale dedicata agli investimenti immobiliari e allo sviluppo dei territori. All’evento hanno partecipato oltre venticinquemila operatori provenienti da novanta paesi: il luogo dove si incontrano capitali, visioni e opportunità di trasformazione urbana. Per il quarto anno consecutivo Piacenza ha occupato uno spazio all'interno dello stand di Invest in Emilia-Romagna di Art-ER e Regione, confermando una presenza che ormai fa parte della strategia di promozione del territorio. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

