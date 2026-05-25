Densa partecipazione al Festival dell’Economia 45mila presenze Fugatti | Numeri da record

Da trentotoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel corso della quinta giornata del Festival dell’Economia sono state registrate circa 45mila presenze, un record rispetto alle edizioni precedenti. L’evento ha coinvolto 830 relatori e proposto 350 eventi distribuiti in cinque giorni. La partecipazione ha portato al completo occupamento del 95% delle strutture ricettive di Trento. La manifestazione si è conclusa con numeri elevati sia in termini di pubblico che di offerta di contenuti.

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“Un’edizione eccezionale per contenuti e partecipazione, che ha avuto i numeri più alti di sempre: 45mila presenze di pubblico, 830 relatori, 350 eventi in cinque giornate e un richiamo unico con il 95% delle strutture ricettive occupate a Trento”. Sono queste le parole di Maurizio Fugatti. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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