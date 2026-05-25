Densa partecipazione al Festival dell’Economia 45mila presenze Fugatti | Numeri da record
Nel corso della quinta giornata del Festival dell’Economia sono state registrate circa 45mila presenze, un record rispetto alle edizioni precedenti. L’evento ha coinvolto 830 relatori e proposto 350 eventi distribuiti in cinque giorni. La partecipazione ha portato al completo occupamento del 95% delle strutture ricettive di Trento. La manifestazione si è conclusa con numeri elevati sia in termini di pubblico che di offerta di contenuti.
“Un’edizione eccezionale per contenuti e partecipazione, che ha avuto i numeri più alti di sempre: 45mila presenze di pubblico, 830 relatori, 350 eventi in cinque giornate e un richiamo unico con il 95% delle strutture ricettive occupate a Trento”. Sono queste le parole di Maurizio Fugatti. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Notizie e thread social correlati
Salerno in Flora numeri da record: oltre quarantamila presenze al Villaggio ColdirettiA Salerno, il Villaggio Coldiretti all’interno di Salerno in Flora ha registrato oltre quarantamila visitatori nei tre giorni dell’evento, che si è...
Corteo Matildico 2026: numeri da record per eventi e partecipazioneIl Corteo Matildico 2026 si è concluso a Quattro Castella, con numeri record sia in termini di partecipazione che di eventi.