Salerno in Flora numeri da record | oltre quarantamila presenze al Villaggio Coldiretti

A Salerno, il Villaggio Coldiretti all’interno di Salerno in Flora ha registrato oltre quarantamila visitatori nei tre giorni dell’evento, che si è svolto nel Parco Pinocchio. La manifestazione ha attirato numerosi cittadini desiderosi di conoscere da vicino i prodotti locali e incontrare i produttori del territorio. La grande affluenza testimonia l’interesse verso l’agricoltura e le eccellenze che provengono dalla zona.

Quarantamila presenze in tre giorni per il Villaggio Coldiretti Salerno in Flora. Una edizione dai grandi numeri, quella ospitata dal Parco Pinocchio, che dimostra la voglia che c’è in giro di entrare in contatto diretto con i produttori del territorio che lavorano sodo per portare quanto offre.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Salerno in Flora numeri da record: oltre quarantamila presenze in tre giorniTempo di lettura: 3 minutiSinergia fra ambiente e agricoltura regionale per valorizzare le filiere agricole e tutelare la salute dei cittadini. Leggi anche: Salerno in Flora, al Villaggio Coldiretti si costruisce l’agricoltura del futuro Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Villaggio Coldiretti: boom di presenze al Parco Pinocchio; GIOVANNI GUZZO: A SALERNO PER L’INAUGURAZIONE DI SALERNO IN FLORA-IL VILLAGGIO DI COLDIRETTI; Boom di presenze a Salerno nel primo sabato di maggio: spiagge e centro da record; SALERNO, COMUNALI 2026. GHERARDO MARENGHI IN VISITA NELLE FRAZIONI COLLINARI. Salerno in Flora, il Villaggio ColdirettiL’agricoltura del futuro pensata da Coldiretti. Questo il filo conduttore dei momenti di approfondimento sul lavoro agricolo organizzati nella fortunata edizione di Salerno in Flora, il Villaggio Col ... irpinia24.it Villaggio Coldiretti, l’agricoltura del futuroL’agricoltura del futuro pensata da Coldiretti. Questo il filo conduttore dei momenti di approfondimento sul lavoro agricolo organizzati nella fortunata edizi ... gazzettadisalerno.it Liratv. . Incredibile successo al Villaggio Coldiretti: 40.000 persone! "Le parole del direttore della Coldiretti di Salerno" Approfondisci la notizia sul nostro sito! #Coldiretti #eseiprotagonista #presenze #agricolturaCampania #eventiSalerno #giuntaRegi - facebook.com facebook Campania 4.0 - Villaggio Coldiretti: agricoltura e comunità x.com