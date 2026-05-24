Corteo Matildico 2026 | numeri da record per eventi e partecipazione
Il Corteo Matildico 2026 si è concluso a Quattro Castella, con numeri record sia in termini di partecipazione che di eventi. La 60esima edizione dell’evento ha visto una grande affluenza di pubblico, con numerosi partecipanti coinvolti nelle celebrazioni. La manifestazione ha incluso sfilate, rappresentazioni storiche e attività culturali, attirando un pubblico più ampio rispetto alle edizioni precedenti. La giornata si è conclusa senza incidenti, con un’ampia partecipazione e numeri in crescita rispetto alle edizioni passate.
Quattro Castella (Reggio Emilia), 24 maggio 2026 – Ancora una volta la Storia si è fatta spettacolo e divertimento a Quattro Castella dove si è conclusa la 60esima edizione del Corteo Matildico. Un corteo da record non solo per numero di eventi (più di 40 tra rappresentazioni teatrali, rievocazioni storiche e spettacoli medievali), e gruppi partecipanti anche dall’estero (Francia, Belgio, Germania, Polonia). Ma anche per un flusso di spettatori ininterrotto che fin da venerdì sera, in occasione della Notte del Volgo, si è mosso incessante tra gli accampamenti del grande Villaggio medievale allestito sui prati di Bianello proprio ai piedi della rocca tanto cara a Matilde. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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