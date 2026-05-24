Corteo Matildico 2026 | numeri da record per eventi e partecipazione

Notizia in breve

Il Corteo Matildico 2026 si è concluso a Quattro Castella, con numeri record sia in termini di partecipazione che di eventi. La 60esima edizione dell’evento ha visto una grande affluenza di pubblico, con numerosi partecipanti coinvolti nelle celebrazioni. La manifestazione ha incluso sfilate, rappresentazioni storiche e attività culturali, attirando un pubblico più ampio rispetto alle edizioni precedenti. La giornata si è conclusa senza incidenti, con un’ampia partecipazione e numeri in crescita rispetto alle edizioni passate.