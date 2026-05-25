Una famiglia ha trascorso quasi quattro anni in attesa di giustizia dopo la morte di un giovane avvenuta nel 2022 a causa di una caduta da un quarto piano. La sentenza emessa nei loro confronti è stata definita gravemente pesante, ma non hanno intenzione di arrendersi. La vicenda riguarda il procedimento legale legato alla morte del ragazzo, che ha coinvolto vari passaggi giudiziari nel tentativo di chiarire le responsabilità.

Hanno portato avanti una battaglia lunga quasi 4 anni nella speranza di trovare un po' di giustizia per la morte di Denny Magina, figlio, fratello, nipote e amico deceduto nella notte tra il 21 e il 22 agosto 2022 in seguito a una caduta dal quarto piano di un appartamento in via Giordano Bruno. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Morte di Denny Magina, assolti i due imputati. Caos in aula dopo la sentenzaIl tribunale di Livorno ha emesso una sentenza di assoluzione per due imputati coinvolti nel caso di Denny Magina, il giovane di 29 anni deceduto nel...

Morte Denny Magina, assolti gli imputati Hamza e Ben Nossra: caos e malori in aula dopo la sentenzaIn un procedimento giudiziario seguito all'omicidio di un giovane, la Corte d'Assise di Livorno ha assolto due imputati, Hamed Hamza e Amine Ben...

Argomenti più discussi: Denny Magina, raccolta fondi per sostenere la famiglia: Sentenza pesa come un macigno, ma non ci arrendiamo; Verità per Denny: lanciata la raccolta fondi per sostenere il nuovo processo.

Precipitato dal quarto piano di un palazzo a Livorno, nessun colpevole per DennyNessun colpevole per la morte di Denny Magina, il 29enne livornese precipitato dal quarto piano di un palazzo popolare nel quartiere Guglia il 22 agosto 2022. Dopo circa due ore di camera di consiglio ... corrierefiorentino.corriere.it

Morte di Denny Magina, assolti i due imputati. Caos fuori dal tribunale dopo la sentenzaLivorno, la vicenda del 29enne livornese che precipitò da un appartamento al quarto piano in periferia. Accadde nell’agosto del 2022. I parenti si scagliano contro i giudici, momenti di tensione ... lanazione.it