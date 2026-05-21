Morte Denny Magina assolti gli imputati Hamza e Ben Nossra | caos e malori in aula dopo la sentenza
In un procedimento giudiziario seguito all'omicidio di un giovane, la Corte d'Assise di Livorno ha assolto due imputati, Hamed Hamza e Amine Ben Nossra, perché il fatto non sussiste. La sentenza ha provocato reazioni di scontento tra i presenti, con alcuni malori e momenti di caos in aula. La vicenda riguarda la notte tra il 21 e il 22 agosto 2022, quando si verificò la morte del ragazzo. La decisione ha lasciato molte persone attente ai dettagli del processo.
Assolti perché il fatto non sussite. E' questa la sentenza della Corte d'Assise del tribunale di Livorno nei confronti di Hamed Hamza e Amine Ben Nossra, imputati per omicidio preterintenzionale per la morte del giovane Denny Magina, avvenuta nella notte tra il 21 e il 22 agosto del 2022 in. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
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