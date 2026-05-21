Morte Denny Magina assolti gli imputati Hamza e Ben Nossra | caos e malori in aula dopo la sentenza

Da livornotoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In un procedimento giudiziario seguito all'omicidio di un giovane, la Corte d'Assise di Livorno ha assolto due imputati, Hamed Hamza e Amine Ben Nossra, perché il fatto non sussiste. La sentenza ha provocato reazioni di scontento tra i presenti, con alcuni malori e momenti di caos in aula. La vicenda riguarda la notte tra il 21 e il 22 agosto 2022, quando si verificò la morte del ragazzo. La decisione ha lasciato molte persone attente ai dettagli del processo.

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Assolti perché il fatto non sussite. E' questa la sentenza della Corte d'Assise del tribunale di Livorno nei confronti di Hamed Hamza e Amine Ben Nossra, imputati per omicidio preterintenzionale per la morte del giovane Denny Magina, avvenuta nella notte tra il 21 e il 22 agosto del 2022 in. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

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