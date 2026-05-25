Delusione al comitato elettorale di Luigi Gentile il primo commento è dell' ex sindaco Zambuto | Voto di protesta
L'ex sindaco Marco Zambuto ha commentato i primi risultati elettorali presso il comitato di Luigi Gentile, affermando che si tratta di un voto di protesta. Secondo Zambuto, molti elettori si sono rivolti a un candidato percepito come simbolo di cambiamento per la città. Non sono stati forniti altri dettagli sui risultati ufficiali o sulle percentuali di voto.
L'ex sindaco Marco Zambuto commenta i primi risultati dopo avere raggiunto il comitato elettorale di Lugi Gentile: “Pare che ci sia un grande voto di protesta che si è indirizzato nei confronti di un candidato che ha meglio rappresentato la voglia di cambiamento di questa città. . 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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