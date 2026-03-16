Prata al voto nasce il Comitato Civico Elettorale COCE

A Prata di Principato Ultra si sono appena avviati i primi incontri pubblici in vista delle elezioni amministrative previste per il 24 e 25 maggio. In questa fase, si sono formati i primi gruppi e si è costituito il Comitato Civico Elettorale “CO.C.E.”, che si prepara a sostenere le rispettive candidature. Le attività di campagna elettorale sono ora al centro dell’attenzione dei cittadini e degli attori politici locali.

Tempo di lettura: 3 minuti A Prata di Principato Ultra iniziano a delinearsi gli schieramenti in vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. Alla presenza di numerosi cittadini ed ex amministratori, il gruppo civico promosso da Claudio D’Onofrio, Marianna Romano, Antonio Blasi, Carmine Pece e Attilio Renna ha ufficializzato l’apertura del Comitato Civico Elettorale CO.C.E., primo passo verso la prossima tornata elettorale. Per presentare l’iniziativa è stato scelto il gioco di parole « Mettiamo l’acqua a COCE, insieme», espressione che richiama simbolicamente l’avvio di un percorso aperto e condiviso. «I l comitato è uno spazio aperto alle migliori energie della comunità – spiega l’architetto D’Onofrio, tra i promotori dell’iniziativa – dove accendere il fuoco alle idee e farle maturare insieme. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Prata al voto, nasce il Comitato Civico Elettorale “CO.C.E.” Articoli correlati Giustizia, nasce anche Messina il comitato civico per il No al referendum: Luigi D'Andrea coordinatoreÈ stato costituito ufficialmente anche a Messina il Comitato per il No al referendum costituzionale sulla giustizia, che si propone di animare il... Nasce il Comitato civico “Solopaca Identità e Prospettive”Con l’obiettivo di coniugare il valore delle radici storiche con una visione moderna di vivibilità urbana, nasce ufficialmente il Comitato Civico... Tutti gli aggiornamenti su Comitato Civico Elettorale Referendum sulla giustizia, a Sassari nasce il comitato per il NoDopo Cagliari nasce anche a Sassari il Comitato civico per il NO al referendum che sostiene le ragioni dell'opposizione alla legge di riforma della Giustizia approvata il 30 ottobre dal Parlamento ... ansa.it Nasce il comitato per il ’No’ anche a MassaMASSA MARITTIMASi è costituito anche a Massa Marittima il Comitato per il No al referendum sulla giustizia. Il Comitato nasce con l’obiettivo di promuovere informazione, confronto pubblico e ... lanazione.it