Delitto di Garlasco Sempio intercettato sulla nuova indagine | Sono tutti corrotti mi aspetto il peggio possibile

Nel marzo del 2025, Andrea Sempio è stato intercettato in auto con un’amica, mentre commentava sulla nuova indagine in corso. Durante una conversazione, ha affermato che “sono tutti corrotti” e si aspettava “il peggio possibile”. Sempio è attualmente accusato di aver ucciso una giovane donna nel 2007 a Garlasco, in relazione alle indagini ancora in corso.

Andrea Sempio è stato intercettato mentre era in auto con un'amica nel marzo del 2025. All'epoca si delineavano le prime battute dell'inchiesta che oggi lo vede accusato di aver ucciso Chiara Poggi nell'agosto del 2007 a Garlasco. "Sono tutti corrotti - diceva dei magistrati -. Mi aspetto il peggio possibile". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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