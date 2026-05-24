Un uomo coinvolto nell’inchiesta sull’omicidio di una giovane donna ha dichiarato che i pubblici ministeri sono corrotti e si aspetta il peggio. La frase è stata intercettata dagli investigatori e inserita negli atti dopo la chiusura delle indagini. La dichiarazione riguarda le accuse di corruzione rivolte ai magistrati coinvolti nel procedimento. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sui motivi o sulle circostanze di questa affermazione.

“Questi sono corrotti, mi aspetto il peggio possibile”. Andrea Sempio, tornato al centro dell’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi, parla così in una conversazione intercettata dagli investigatori e depositata negli atti dopo la chiusura delle indagini. Parole durissime contro i magistrati e gli investigatori che stanno seguendo il nuovo filone sul delitto di Garlasco, riaperto attorno all’analisi del dna trovato sotto le unghie della vittima. Il 38enne, oggi nuovamente indagato, si sfoga con un’amica mentre discute della strategia difensiva insieme ai suoi avvocati Massimo Lovati e Angela Taccia. Frasi che mostrano un clima di tensione... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Garlasco, Sempio contro i pm: “Sono corrotti, mi aspetto di tutto”

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Garlasco, tutte le prove contro Andrea Sempio - Ore 14 del 28/11/2025

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