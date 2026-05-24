Una nuova intercettazione rivela Andrea Sempio rivolgersi con toni duri ai pubblici ministeri della Procura di Pavia, accusandoli di essere persone brutte e dicendo di aspettarsi il peggio. La registrazione risale alle settimane scorse e riguarda l’indagine per il delitto di Garlasco. Sempio si esprime con frasi dure e critiche nei confronti degli inquirenti, senza ulteriori dettagli sulle sue dichiarazioni o sulle motivazioni. Le indagini sono ancora in corso e non ci sono aggiornamenti ufficiali sui risvolti dell’indagine.

C'è una nuova intercettazione in cui Andrea Sempio si sfoga pesantemente contro i pm della Procura di Pavia che lo stanno indagando da qualche settimana pr il delitto di Garlasco. Siamo ancora nel marzo del 2025, per la precisione è il 21 marzo. L'amico di Marco Poggi, fratello minore di Chiara Poggi uccisa nella sua villetta di famiglia in via Pascoli la mattina del 13 agosto del 2007, è in auto e si sfoga con un'amica. Le sue parole sono durissime: "Sappiamo che dall’altra parte abbiamo gente brutta e conosciuta per essere stra-corrotta. Napoleone, Civardi. sono tutti stra-corrotti ". ge:kolumbus:liberoquotidiano:47825880 Secondo i. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Andrea Sempio intercettato: "Gente brutta, mi aspetto il peggio"

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Andrea Sempio intercettato in auto, la difesa prova a smontare gli audio: «Commentava un podcast»

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