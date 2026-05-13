Garlasco la difesa di Sempio lavora su 6 consulenze nel mirino anche le intercettazioni | Audio poco comprensibili
Nella vicenda di Garlasco, la difesa di Sempio ha incaricato sei consulenti per analizzare le prove raccolte. Tra i punti di attenzione ci sono le intercettazioni audio, definite dai legali poco comprensibili. Nei documenti dell'inchiesta è stato reso pubblico anche un audio di Andrea Sempio, nel quale sembra fare riferimento a un video privato di Chiara Poggi.
Diffuso il famoso audio di Andrea Sempio presente negli atti dell'inchiesta in cui l'indagato per il delitto di Garlasco sembra far riferimento a un video intimo di Chiara Poggi. La difesa, al lavoro su 6 consulenze, parla di audio "difficilmente ascoltabili".🔗 Leggi su Fanpage.it
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