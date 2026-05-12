Garlasco corsa contro il tempo per la difesa di Sempio | pool al lavoro su consulenze

A Garlasco, la difesa di Andrea Sempio sta lavorando con urgenza da due settimane, dopo aver ricevuto gli atti dell'inchiesta che dura da più di un anno. Il pool legale sta consultando esperti e analizzando le informazioni raccolte, nel tentativo di preparare la propria strategia difensiva. La vicenda riguarda il procedimento penale aperto nei confronti dell'indagato per il delitto di Chiara Poggi.

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