Garlasco corsa contro il tempo per la difesa di Sempio | pool al lavoro su consulenze

Da webmagazine24.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Garlasco, la difesa di Andrea Sempio sta lavorando con urgenza da due settimane, dopo aver ricevuto gli atti dell'inchiesta che dura da più di un anno. Il pool legale sta consultando esperti e analizzando le informazioni raccolte, nel tentativo di preparare la propria strategia difensiva. La vicenda riguarda il procedimento penale aperto nei confronti dell'indagato per il delitto di Chiara Poggi.

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(Adnkronos) – Sono due settimane intense quelle che la difesa di Andrea Sempio, indagato per il delitto di Chiara Poggi a Garlasco, sta affrontando dopo la discovery degli atti dell'inchiesta di oltre un anno. Il pool è a lavoro su "una consulenza medico-legale" per determinare le cause e l'orario della morte, "una antropometrica" relativa alla. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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