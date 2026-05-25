Federico Cinà conosce il nome del prossimo avversario che affronterà al secondo turno del Roland Garros 2026. Il giovane siciliano, vittorioso per la prima volta in carriera nel main draw di uno Slam grazie al successo contro l’americano Reilly Opelka, troverà dall’altra parte della rete l’olandese Jesper de Jong. Il tennista neerlandese, ripescato nel tabellone principale come lucky loser dopo il forfait del francese Arthur Fils, ha superato lo svizzero Stan Wawrinka con il punteggio di 6-3, 3-6, 6-3, 6-4 in 3 ore e 4 minuti di gioco. Un match dal significato particolare, perché ha rappresentato l’ultima apparizione di Wawrinka davanti al pubblico parigino. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Definito l’avversario di Federico Cinà al secondo turno: eliminato l’eterno Wawrinka

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Federico Cinà primo trionfo

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